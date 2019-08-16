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لوهافر يتعاقد مع أيمن بن محمد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي لوهافر الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي أيمن بن محمد.

وتعاقد النادي الفرنسي مع اللاعب السابق لنادي الترجي التونسي، بعقد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد به النادي على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت.

وكان بن محمد «24 عاماً» المولود في إيرلندا، التحق بصفوف الترجي في عام 2016 قادماً من فريقه بوهيميان الإيرلندي، وأحرز معه لقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و2019.

ويلعب بن محمد في خط الدفاع، كما يمكنه اللعب في خط الوسط.

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