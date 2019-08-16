وفد «برنامج تطوير المواهب» يغادر إلى إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر وفد «برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ومركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية الدولة، متوجهين إلى معسكر تدريبي في إسبانيا، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم.

ويقام المعسكر التدريبي في إسبانيا تحت مظلة لاليغا التي تعد من أفضل الدوريات العالمية؛ حيث يخوض اللاعبون تدريبات مع أفضل الكوادر الفنية العالمية، ويشاركون في مباريات تنافسية مع فرق إسبانية، وتم إطلاق هذا البرنامج تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين القادرين على قيادة مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات، ورفع علم الدولة في كافة المحافل الدولية. وأجرى اللاعبون المشاركون في البرنامج فحوص طبية وبدنية في مركز الفيفا الطبي بدبي تحت إشراف نخبة من الخبراء في هذا المجال، وذلك قبيل مغادرتهم إلى إسبانيا، كما التقى مجلس دبي الرياضي مع اللاعبين؛ حيث اطلع على تفاصيل التدريبات وما حققه اللاعبون من استفادة خلال المرحة الأولى من البرامج، وحفظهم على ضرورة لاجتهاد في التدريب والالتزام بتعليمات المدربين وتنفيذ كافة توجيهاتهم، لتحقيق أفضل النتائج.

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ويعد هذا البرنامج امتداداً لبرنامج حارس المستقبل وبرنامج مهاجم المستقبل اللذين بدأهما المجلس قبل سنوات، ويتضمن البرنامج الجديد رعاية مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، الذي يعد أحد أفضل مراكز إعداد الناشئين في المنطقة للمواهب الرياضية الشابة من أندية دبي «النصر، شباب الأهلي، الوصل، وحتا»، وضمهم في مرحلة أولى لتدريبات خاصة تحت قيادة مدربي «لاليغا» الإسبان.

ويستمر المعسكر التدريبي للاعبين في إسبانيا ل 18 يوماً؛ حيث يتضمن تدريبات ومباريات تنافسية ضد أفضل أندية الشباب في إسبانيا، فيما كانت المرحلة الأولى من البرنامج، قد تضمنت مشاركة اللاعبين وحراس المرمى، الذين تم اختيارهم من أندية دبي في حصص تدريبية خاصة أقيمت تحت قيادة مدربين «لاليغا» الإسبان، وأقيمت في أماكن مختلفة بالدولة من أبرزها استاد «ذا سيفينز» بدبي.

ويضم البرنامج 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس التعليمية، وفي مقدمتهم اللاعبون الثمانية المشاركون من أندية دبي، وهم: المهاجم ربيع حسن البلوشي من نادي الوصل، الحارس يوسف فهد آل رحمة من نادي الوصل، ومن نادي حتا يشارك المهاجم سيف سالم البدواوي، والمدافع فارس سالم البدواوي، ومن نادي شباب الأهلي يشارك المهاجم خليفة خميس سعد، والحارس موسى عبدالله موسى، ومن نادي النصر يشارك المدافع أحمد جاسم البلوشي، والمهاجم علي محمود الجسمي.