منتخب السيدات يشكو الاتحاد الأمريكي في المحكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر منتخب سيدات أمريكا لكرة القدم شكوى الاتحاد الأمريكي للعبة في المحكمة بعدما فشلت وساطة متعلقة بالنزاع على الأجور.

ونشرت شبكة «سي إن إن» بياناً ذكرت فيه مولي ليفينسون المتحدثة الرسمية باسم اللاعبات مساء أمس الأول: «دخلنا هذا الأسبوع وساطة مع ممثلين عن الاتحاد الأمريكي وكنا نأمل إنهاء الأمور، يجب أن نستنتج أن هذه الاجتماعات كانت خيبة أمل كبيرة من حيث إصرار الاتحاد على استدامة ظروف وسلوكيات العمل التمييزية بشكل أساسي.

وأضافت: نريد كل جماهيرنا، رعاتنا، زملاءنا حول العالم والسيدات في كل مكان أن يعلموا أننا متحمسون ونتطلع بشغف لإيصال الأمر لمحكمة محلفين.

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ويرجع النزاع إلى مارس عندما رفعت لاعبات أمريكيات، منهن نجمات على غرار ميجان رابيوني وأليكس مورجان، بجانب لاعبات أقل شهرة، قضية ضد الاتحاد الأمريكي، وادعين أن رواتبهن وظروفهن كانت أسوأ من التي تقدم لفريق الرجال.

وعلى عكس منتخب الرجال، حقق المنتخب الأمريكي للسيدات نجاحات بعدما حقق لقب كأس العالم للمرة الرابعة في فرنسا في يوليو الماضي.

وادعى كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي الشهر الماضي أن فريق السيدات حصل على أجور أكثر من أجور فريق الرجال خلال الفترة من 2010 إلى 2018.