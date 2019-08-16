شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الوحدة إلى معسكر سلوفاكيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر صباح أمس الأول، فريقا الناشئين تحت 16 و17 سنة بنادي الوحدة إلى سلوفاكيا، لتدشين المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد التي تنطلق الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يخوض الفريقان عدداً من المباريات الودية التي سيكشف عنها النادي لاحقاً، وكان في مقدمة مستقبلي البعثة في سلوفاكيا عادل السويدي مدير أكاديمية الوحدة. وتهدف الأكاديمية من إقامة المعسكر إلى إكساب اللاعبين الواعدين العديد من الخبرات بالاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة، ما يعود بالإيجاب على مردودهم خلال الفترة المقبلة التي تنتظرهم فيها استحقاقات مهمة.
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