برزيتش يتمنى موسماً مميزاً مع العملاق البافاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجناح الكرواتي الدولي إيفان برزيتش الذي التحق ببطل ألمانيا بايرن ميونيخ بعقد إعارة لموسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي إنه يتطلع للبوندسليجا بعيداً عن الدكة وأضاف: «جئت كي أكون جزءاً من التشكيلة ولم أتردد في قبول عرض البايرن عندما اتصل بي». وتحدث برزيتش عن شعوره بالإحباط بسبب تراجع لياقته قبل الموسم ما دفع كونتي مدرب الإنتر إلى طرده من تشكيلته 2-5-3 وقال: «الموسم الماضي كان صعباً جداً، لم آخذ سوى أيام معدودة بعد خوض نهائي المونديال وعندما عدت للإنتر أشركني المدرب في مباريات ودية بهيئة رسمية لذا عانيت. أعتقد أن هذا طبيعي في عام نهائيات كأس عالم لكنني رغم ذلك تهيأت بشكل رائع مع كونتي قبل الموسم فهو مدرب جاد ومثابر». من جهته، وصف البلجيكي روملو لوكاكو (26 عاماً) مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الذي انتقل لإنتر ميلان الإيطالي مقابل 73 مليون استرليني في الصيف تمرينات فريقه الجديد بأنها «أعلى نوعية» وقال: «التمرينات هنا مختلفة وقوية، في إنجلترا نتمرن كثيراً لكن هنا العمل أعلى من حيث النوعية». وكشف لوكاكو عن حمية صارمة في الإنتر بناء على تعليمات كونتي، الذي جعله على رأس القائمة قبل توليه المنصب، وقال: «أعيش على السلطة حالياً. لم آت هنا كي أعيش حياتي بل لمساعدة الفريق في تحقيق إنجاز». وفي سياق متصل، كشف تقرير عن سبب إقلاع اليونايتد عن متابعة صفقة برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة وهو تفضيل البرتغالي الدولي اتخاذ قرار عند استلامه الكرة بدلاً من تمريرها. ومرر فيرنانديز الكرة بنسبة 75.1 في المئة الموسم الماضي وهذا قليل مقارنة مع بوجبا (82.8 في المئة) أو كيفن دي بروين نجم سيتي الذي يمرر بنسبة تفوق ال 82 في المئة في كل موسم.