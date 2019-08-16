شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15/8/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 العديد من الأخبار المهمة منها فوز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على أيسلندا والتأهل للدور قبل النهائى لكأس العالم..

فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره ايسلندا بنتيجة35 / 31 فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى نصف النهائى شارك علي معلول ورامي ربيعة ثنائي الأهلي في مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش واكدا جاهزيتهما للمشاركة في مباراة بيراميدز. الأهلي يؤكد جاهزية معلول وربيعة لمباراة بيراميدز مصر تهزم ايسلندا فى كأس العالم لناشئى اليد و تتأهل إلى نصف النهائى

تأجيل حسم "مجموعات القسم الثالث لاجتماع السبت

قررت لجنة صياغة وتعديل القسم الثاني و الثالث تأجيل حسم شكل مجموعات القسم الثالث إلى اجتماع السبت المقبل.

طبيب الأهلي يكشف لعبد الحفيظ موقف المصابين في جلسة خاصة

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.

مران الزمالك.. البداية بـ"الفاتحة" ونهايته تقسيمة ولقطات مضيئة لشيكا

Advertisements

خاض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الملعب الرئيسى باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على نفس الملعب، فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

رئيس بعثة اليد : أولادنا قادرون على تحقيق إنجاز اللقب

أشاد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة الناشئين فى كأس العالم المقام بمقدونيا بجميع لاعبى المنتخب وسط فرحة التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا 35 / 31 فى دور الـ 8 .

تعرف على مستجدات مفاوضات الاهلي مع النجم لإنهاء أزمة "الهارب"

يدرس الأهلي الخطاب الذى تلقاه النادي مؤخراً من نظيره النجم الساحلي التونسي بشأن تسوية مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي "الهارب".