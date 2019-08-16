شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 15 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خوض الفريق الأبيض لتدريباته الأخيرة لمواجهة ديكاداها الصومالى بجانب الاجتماع الفنى للمباراة وفتح باب الترشح فى الانتخابات التكميلية.

4 مرشحين فى أول أيام فتح الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية والمقرر إجرائها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وتقدم في اليوم الأولى للترشح كلاً من أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق وكلا من أحمد مرتضى أحمد منصور، أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور" لمنصب عضوية مجلس الإدارة وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غد الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

مران الزمالك.. البداية بـ"الفاتحة" ونهايته تقسيمة ولقطات مضيئة لشيكا

خاض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الملعب الرئيسى باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على نفس الملعب، فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا. وحرص شيكابالا صانع ألعاب الزمالك وقائد الفريق خلال دخول الفريق الأبيض إلى ستاد برج العرب على مصافحة جميع المتواجدين فى الملعب ومداعبتهم حيث يعد الظهور الأول الرسمى له مع الفريق الأبيض فى الملعب بعد نهاية إعارته لأبولون سميرنى اليونانى وسيكون غدا الظهور الأول له بعد العودة إلى الفريق بشكل رسمى. Advertisements

الزمالك يرتدى "الأبيض فى مواجهة ديكاداها "اللبنى"

انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020 ووفقاً للاجتماع الفنى للمباراة تقرر ارتداء الزمالك لزيه التقليدى باللون الأبيض فيما سيرتدى حارس مرمى الفريق الأبيض، قميص أسود، فيما تقرر ارتداء الفريق الصومالى لطاقم "لبنى" ويرتدى حارس مرماه اللون الأحمر.

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