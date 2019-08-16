شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وديات تجهز المصري للدورى أبرزها الإسماعيلى والمقاصة وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة اللواء ياسر سالم على اقامة خمس مباريات ودية للفريق خلال المعسكر المغلق الذي يبدأ بعد غدٍ السبت بالإسماعيلية ويستمر لنحو أسبوعين استعداداً لبطولة الدوري الممتاز المقرر لها 19 سبتمبر المقبل، حيث سيبدأ المصري سلسلة مبارياته الودية بملاقاة فريق مصر المقاصة في العشرين من أغسطس الجارى، قبل أن يلاقي فريق إنبي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

فيما سيلتقي المصري مع فريق كهرباء الإسماعيلية في الرابع والعشرين من الشهر نفسه ، قبل يومين من لقاء فريق القناة المقرر اقامتة في السادس والعشرين من أغسطس.

يختتم المصري سلسلة ودياته بمواجهة فريق الاسماعيلي في التاسع والعشرين من أغسطس أيضاً.