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الاتحاد السكندرى يفوز ودياً على مصرى السلوم بثنائية خالد قمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الاتحاد السكندرى بقيادة طلعب يوسف على نظيره مصرى السلوم، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات زعيم الثغر للمنافسات القادمة.

 

وأحرزهدفى الاتحاد السكندرى خالد قمر مهاجم الفريق ودفع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر بالعديد من اللاعبين للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى لهم.

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وأهدر لاعبو الاتحاد أهداف عديده كانت كفيله بخروج الفريق فائز بنتيجة كبيرة فى المباراة التى جمعت بينهما فى ملعب المكس على أن يواصل زعيم الثغر ودياته بمواجهة دمنهور غدا.

 

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