تعرف على قرعة الكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات بالألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة الكرة الطائرة الشاطئية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب عن مجموعة قوية لمنتخب مصر السيدات ومتوازنة لمنتخب الرجال. أوقعت القرعة منتخب السيدات في المجموعة الرابعة مع موزمبيق والسنغال والنيجر. Advertisements بينما جاء منتخب الرجال في المجموعة الثانية مع موريشيوس وموزمبيق ونيجيريا. ويبدأ منتخب الكرة الطائرة رجال مواجهاته في السابعة مساء غدا أمام موزمبيق. يلعب منتخب السيدات أول المواجهات غدا أمام النيجر في الخامسة مساء.

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