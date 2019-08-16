سوبر كورة ... ثورة أحمد فتحى تشتعل فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توترت علاقة أحمد ظهير أيمن فريق الأهلي بإدارة النادي خلال الفترة الماضية بشكل واضح في الأحاديث المُغلقة داخل القلعة الحمراء.

وشهدت الفترة الماضية، ظهور اتجاه داخل النادي الأهلي، لتخفيض أعمار بعض لاعبى الفريق الكروى، والترحيب برحيل بعض الأسماء فى الميركاتو الحالى، لتجديد دماء القلعة الحمراء. كشف مصدر مسئول داخل الأهلى وجود ترحيب كبير برحيل أحمد فتحى، حال تلقى اللاعب عرضا مناسب لخوض تجربة جديدة، والنادي لن يمانع ذلك شرط أن يكون هناك عرض مناسب للاعب وللقلعة الحمراء. لمعرفة تفاصيل ثورة أحمد فتحى على الأهلى اضغط هنا

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