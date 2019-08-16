7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 العديد من الأخبار المهمة ونرصد اهم 7 اخبار شهدتها الرياضة اليوم .. انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020. سموحة يعلن التعاقد مع محمد كوفي رسمياً Advertisements أعلن نادي سموحة عن التعاقد مع البوركينابي محمد كوفي مدافع الزمالك والمصري الأسبق رسميًا فيديو..أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية تقدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية.

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