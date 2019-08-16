شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع شعار " المئوية " فى مبارياته بالكونفدرالية و الدوري و الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة النادي المصري وضع شعار للاحتفال بمئويته على قميصه الذي سيخوض به مبارياته بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية و أيضا مبارياته ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم المقبل 2020/2019.

الجدير بالذكر أن النادي المصري سيحتفل بمئويته اعتباراً من العام المقبل وبالتحديد اعتباراً من الثامن عشر من مارس المقبل.

تأسس النادي المصري تأسس عام 1920 في مدينة بورسعيد، فضلاً عن كونه أول نادٍ ينشأ للمصريين في منطقة قناة السويس وقد حقق الفريق 22 بطولة رسمية محلية في كرة القدم شملت بطولة كأس السلطان حسين 3 مرات ودوري منطقة القناة 17 مرة وكأس الاتحاد المصري التنشيطية مرة إلا أن أبرز إنجازات فريق الكرة هي الفوز ببطولة كأس مصر عام 1998.