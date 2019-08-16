المصري يختار استاد الإسماعيلية لمبارياته بالكونفدرالية والدوري والسويس بديل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تخطره من خلاله باختيار ملعب ستاد الاسماعيلية لإستضافة مباريات المصري بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية، وتضمن الخطاب أيضاً وضع استاد الجيش بالسويس ملعب بديل للإسماعيلية. يبدأ المصري مبارياته فى الكونفدرالية بمواجهة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر اقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفيدرالية . Advertisements كان ستاد الاسماعيلية قد استضاف مباريات النادي المصري خلال النسخة الرابعة عشر من الكونفيدرالية، بالإضافة إلى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ،2016/2015.

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