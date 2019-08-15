كريستيانو رونالدو يكشف شخصية زيزو الحقيقية وسره الخاص معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن سره الخاص الذي كان يجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، مدربه السابق في فريق ريال مدريد الإسباني، خلال السنوات الثلاث التي تزاملا خلالها في سانتياغو برنابيو.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلت عن رونالدو قوله: الثقة التي يحتاج إليها اللاعب لا تأتي من داخله فقط، بل تأتي أيضا من الآخرين حوله، اللاعبين والمدرب، يجب أن تشعر أنك جزء مهم من المجموعة، وزيدان جعلني أشعر بالخصوصية.

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كريستيانو البالغ من العمر 34 عاما أضاف،: لقد ساعدني زيدان كثيرا، أكن له احتراما كبيرا لكن العمل معه جعلني أعجب به أكثر بسبب سماته كشخص، كيف يتحدث كيف قاد الفريق وكيف عاملني.

رونالدو - الذي انتقل الصيف الماضي بشكل مفاجئ من ريال مدريد إلى يوفنتوس - تحدث عن الكلمات التشجيعية التي كان يقولها له زيدان: “كريس، استرخ، اخرج والعب كما تلعب.. أنت الشخص الذي سيُحدث الفارق.

رونالدو وزيدان نجحا في قيادة النادي الملكي للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية خلال 3 سنوات من العمل معا، أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، قبل أن يرحل كلاهما عن النادي.