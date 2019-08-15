شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير ديبالا مع اليوفي والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أصبح متعلق، ولكن من الصعب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم ديبالا بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، ولكنه رفض الانتقال للدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديلوسبورت، أن اللاعب مستقر مع الفريق الموسم القادم.