اخبار الرياضه

تعرف على مصير ديبالا مع اليوفي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير ديبالا مع اليوفي والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أصبح متعلق، ولكن من الصعب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم ديبالا بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، ولكنه رفض الانتقال للدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديلوسبورت، أن اللاعب مستقر مع الفريق الموسم القادم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مصير ديبالا مع اليوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا