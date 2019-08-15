شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لريال مدريد.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في الجولة الأولى من الدوري والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس تدريب ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو السبت المقبل، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني. قالت وكالة الأنباء الاسبانية (EFE)، أن الثلاثي الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والنجم الويلزي جاريث بيل وبراهيم دياز، اقتربوا سيعودوا للفريق خلال مبارته مع سيلتا فيجو السبت المقبل في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني. فيما يغيب الثلاثي ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي ورودريجز عن المباراة بسبب الإصابة. Advertisements

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