شكرا لقرائتكم خبر عن النني ينتقل لهذا النادي خلال ساعات والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر اقترب من الرحيل عن الفريق خلال ساعات قليلة. وأوضحت أن وكيل أعمالع يتواجد في مقر النادي لانهاء ثفقة انتقاله. وأكدت أن اللاعب تلقى عرضي جالاطا سراي وفنربخشة، ويقترب من الانتقال لجالاطا سراي، على سبيل الإعارة،والبيع في حالة وجود مقابل مادي مرتفع.

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