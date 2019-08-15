شكرا لقرائتكم خبر عن برباتوف يكشف الطريقة الوحيدة لتخلي مانشستر يونايتد عن بوجبا والان مع التفاصيل

طالب ديميتار برباتوف نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل، إدارة فريقه السابق بالتمسك بلاعب خط وسطه الفرنسي بول بوجبا، حيث غيابه سيؤثر بشكل كبير على أداء الفريق. وكشف أن إدارة الفريق ستفرط في اللاعب حال تلقيهم عرض بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه استرليني، خاصة أن اللاعب يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في العالم خلال السنوات الماضية.

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