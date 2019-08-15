شكرا لقرائتكم خبر عن لينكر يكشف موعد رحيل صلاح عن ليفربول.. وصدمة كبرى للجماهير والان مع التفاصيل

كشف جاري لينكر لاعب برشلونة وتوتنهام المعتزل ومنتخب إنجلترا السابق ومقدم البرامج الحالي، عن موعد رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن فريقه. وأوضح أن الموسم الجاري آخر موسم لصلاح في ليفربول، مؤكداً رحيله عن الفريق خلال أقل من 12 شهراً، وهذا ما سبب صدم لعدد كبير من جماهير ليفربول حال تفكيرهم في رحيل نجم الفريق.

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