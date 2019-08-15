شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تدريبات نيمار المنفردة بباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
أكدت ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بحسب صحيفة “لو باريزيان”، أن ما يتردد حول إصابة نيمار، أو عدم تعافيه من إصابته إصابته في مشط القدم للقدم اليمنى، غير صحيح.
وأوضح تعافى تماماً الآن من إصابته السابقة في الكاحل، وأن تدريبه منفرداً بسبب البرنامج التأهيلي الخاص به، ليصبح جاهزاً.
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