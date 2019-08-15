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مشاكل جديدة بين زيدان وإدارة ريال مدريد

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قالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني، طلب الاستغناء عن نجمه الجديد، لوكا يوفيتش لعدم اقتناعه به.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكنه لم يقنع الجهاز الفني، وهذا ما ينذر بمشاكل بين إدارة الفريق والجهاز الفني.

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