شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل جديدة بين زيدان وإدارة ريال مدريد والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني، طلب الاستغناء عن نجمه الجديد، لوكا يوفيتش لعدم اقتناعه به.
يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكنه لم يقنع الجهاز الفني، وهذا ما ينذر بمشاكل بين إدارة الفريق والجهاز الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاكل جديدة بين زيدان وإدارة ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.