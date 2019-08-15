شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف حقيق إصابة نيمار والان مع التفاصيل

أكدت ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بحسب صحيفة “لو باريزيان”، أن ما يتردد حول إصابة نيمار، أو عدم تعافيه من إصابته إصابته في مشط القدم للقدم اليمنى، غير صحيح. وأوضح تعافى تماماً الآن من إصابته السابقة في الكاحل.

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