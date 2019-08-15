انت الان تتابع ميسي غير الجاهز يغيب عن المواجهة الافتتاحية أمام بيلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

قال ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة إنه لن يخاطر بالدفع بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير الجاهز بدنيا في أولى مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد أمام اتليتيك بيلباو يوم الجمعة واستمر في موقفه الرافض للتعليق على مسألة إعادة ضم نيمار من باريس سان جيرمان.

وتعرض القائد ميسي هداف برشلونة التاريخي لإصابة في ربلة الساق خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد. ومن وقتها لم يعد بشكل كامل إلى التدريبات قبل توجه العملاق القطالوني لمواجهة اتليتيك بيلباو.

وظهر ميسي في مقاطع فيديو يوم الخميس وهو يعدو في تدريبات فردية على الرمال لكن بالبيردي استبعد فكرة المغامرة بلياقة ميسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الخميس ”لا نرغب أبدا في المخاطرة بأي لاعب فما بالك بلاعب مثل ليو.

”لم يعد بعد إلى التدريبات الجماعية للفريق. رغم أننا سعداء بما يحرزه من تقدم لكن التدريبات الفردية تختلف تماما عن خوض مباراة. سننتظر ونرى“.

وأنفق برشلونة أكثر من 200 مليون يورو على الصفقات الجديدة بما في ذلك ضم الهولندي فرينكي دي يونج والفرنسي أنطوان جريزمان لكن التكهنات لا تزال قائمة بشأن احتمال عودة البرازيلي نيمار بعد أن غادر صفوف برشلونة قبل عامين إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت بلغ 222 مليون يورو (246 مليون دولار).

ورفض المدرب الإجابة على أسئلة بشأن رغبة النادي في عودة نيمار وأعرب عن أسفه لأن فترة الانتقالات في إسبانيا لا تنتهي قبل انطلاق الموسم الجديد كما يحدث في إنجلترا.

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وقال بالبيردي ”إنه أمر غير منطقي ولا يبعث على الراحة. الأمر الطبيعي أن تكون تشكيلة الفريق في البداية هي نفسها التي تتنافس بها طيلة الموسم.

”تبقى أسبوعان قبل أن تنتهي فترة الانتقالات ولا يمكنك أن تتنفس الصعداء حتى ذلك الوقت. أشعر بسعادة بالفريق الذي أملكه حاليا لكنني لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك“.

وأضاف ”أنا بعيد كل البعد عن مسألة الصفقات وأركز فقط على اللاعبين الذين سأخوض معهم أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.

”نيمار مرتبط مع باريس سان جيرمان. سنرى ما سيحدث لكن لا يمكنني أن أقول أي شيء عنه“.

وتأكدت إقامة مباراة برشلونة واتليتيك بيلباو يوم الجمعة فقط بعد نزاع قضائي بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة بشأن تحديد مواعيد المباريات التي ستقام في غير أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وانتقد بالبيردي المؤسستين بسبب تعاملهما مع الوضع.

وأضاف ”أرى أن عدم القدرة على حل الصراع بشأن أيام إقامة المباريات ومواعيدها أمر لا يصدق. تضررت صورة الرابطة والاتحاد معا نتيجة ذلك“.