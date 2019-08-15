شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوافق على رحيل إيكاردي إلى نابولي مقابل 70 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان وافق على عرض نادي نابولي لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن نابولي عرض على إنتر ميلان ضم إيكاردي مقابل 70 مليون يورو، وأن إنتر وافق على العرض، وينتظر فقط الحصول على موافقة النجم الأرجنتيني لإتمام الصفقة.

وأوضح أن نابولي عرض على اللاعب الحصول على راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في النادي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيكاردي يرغب في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، ولكنه سينتظر حتى، الإثنين المقبل، قبل أن يحسم موقفه من العروض الأخرى.