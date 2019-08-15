شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: وكيل محمد النني يبحث مع مسؤولي أرسنال إمكانية رحيله عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت تقارير صحفية أن وكيل المصري محمد النني، يتواجد في لندن للاجتماع بمسؤولي نادي أرسنال الإنجليزي.
ويفيد موقع «فوتبول لندن»، نقلًا عن تقارير صحفية تركية، بأن وكيل اللاعب المصري يناقش إمكانية رحيل النني عن صفوف الجانرز.
تم إغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا منذ أسبوع، ولكن الأندية في أوروبا لا تزال حرة في التعاقد مع اللاعبين.
ويأمل أرسنال في التخلص من عدد من لاعبي فريقه في الأسابيع المقبلة، والنني على رأس القائمة.
وتفيد التقارير بأن النني لديه عروض من جالطة سراي وفنربخشة التركيين.
وأشارت إلى أن النني قد ينتقل لتركيا على سبيل الإعارة، أو قد يتم البيع إذا كان العرض مناسبًا.
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