المصري البورسعيدي يرسل خطابًا لـ«الجبلاية» لتحديد ملعب مبارياته الأفريقية والمحلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أرسل النادي المصري خطابًا لاتحاد الكرة بالملاعب التي سيلعب عليها مبارياته بالكونفيدرالية والدوري المصري، الموسم المقبل. Advertisements ويشارك النادي المصري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد حصوله على المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري للموسم المنقضي. وأخطر النادي المصري اتحاد الكرة باختياره ملعب الجيش بالسويس بديلًا لاستاد الإسماعيلية. وكان استاد الإسماعيلية استضاف مباريات النادي المصري في الدوري الموسم المنقضي وفى آخر نسخة شارك فيها النادي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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