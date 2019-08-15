التعاون يستغني عن جهاد الحسين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أبلغ نادي التعاون السعودي اللاعب السوري جهاد الحسين بعدم الحاجه لخدماته خلال الفترة المقبلة، بعد 5 مواسم مثّل فيها اللاعب سكري القصيم، وذلك بحسب موقع كورة.
وعلم الموقع أن إبعاد اللاعب جاء بطلب من مدرب الفريق، البرتغالي باولو سيرجو، لعدم قناعته بدوره داخل الفريق.
وساهم الحسين "37 عاما" في تحقيق التعاون الموسم الماضي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي.
وانتقل الحسين لفريق التعاون موسم 2014-2015 قادما من نادي دبي الإماراتي.
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