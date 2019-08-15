شكرا لقرائتكم اللجنة الخاصة تغلق طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية والمقرر إجرائها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.

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وتقدم في اليوم الأولى للترشح كلاً من أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق وكلا من أحمد مرتضى أحمد منصور، أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور" لمنصب عضوية مجلس الإدارة.

وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غد الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.