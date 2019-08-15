شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى كرة اليد يلتقى البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئين كرة اليد مع نظيره البرتغالى فى الخامسة والنصف بعد غدا السبت فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا بعدما نجحا فى التأهل إلى المربع الذهبى . Advertisements تأهل منتخب مصر لناشئين اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 ، بينما تأهل منتخب البرتغال بالفوز على فرنسا بنتيجة 31/26 . وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 ، ليتصدر المجموعة الثانية و ينجح فى الفوز على سلوفينيا 30 / 23 .

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