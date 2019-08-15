شكرا لقرائتكم طارق يحيى يتواجد فى مدرجات برج العرب لمشاهدة مران ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، فى مدرجات برج العرب، بعد نهاية مران الفريق الأبيض، اليوم، لمتابعة مران ديكاداها الصومالى الذى سيواجه أبناء ميت عقبة، غداً الجمعة، على نفس الملعب، فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا.

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وجاء تواجد طارق يحيى فى المدرجات من أجل التعرف بصورة أكبر على لاعبى الخصم قبل مواجهة الغد التى ستجمع الفريقان والتى يتولى فيها يحيى القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين استقدام مسئولى القلعة البيضاء لمدير فنى أجنبى لقيادة الفريق.

وسيخوض الزمالك مواجهتى الذهاب والعودة مع بطل الصومال فى مصر بعد موافقة ديكاداها على الأمر وتم إرسال خطاب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بذلك.