شكرا لقرائتكم سموحة يتعاقد مع ظهير فريق أهلى طرابلس الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي سموحة عن انضمام اللاعب محمد الترهوني ظهير فريق أهلي طرابلس الليبي ، بشكل رسمي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. Advertisements وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ضم اللاعب بشكل نهائي. وكان نادي سموحة قد ضم ناصر ماهر لاعب فريق الكرة بالأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة و محمد كوفي مدافع الزمالك السابق، ضمن صفقات الفريق الصيفية قبل الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

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