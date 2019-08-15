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شكرا لقرائتكم ثورة أحمد فتحى تشتعل فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقاً لمصدر داخل الأهلى فإن أحمد فتحي اشتكى مؤخراً في جلساته الخاصة من عدة أمور لا تُرضيه على حد وصفه، ويأتي في مقدمتها رفض إدارة النادي عدة عروض خليجية تلقاها خلال الفترة الماضية كان آخرها عرض من الدورى السعودى رغم أن الجهاز الفني لم يعد يدفع به في المباريات.
أحمد فتحي اشتكى من عدم تقدير النادي له مالياً وتحديداً فيما يتعلق بتعديل عقده مثلما وعده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل عدة أشهر حيث أكد له الأخير أن النادى سيرفع قيمة عقده بشكل جيد ويناسب طموحاته وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتحدث ظهير الأهلي أيضاً عن التعامل الفنى غير الجيد حسب وصفه من قبل الجهاز الفني حيث لا يتم الدفع به في المباريات دون سبب مقنع.
وهدد أحمد فتحي بأن صبره لن يطول حول هذه الأمور التى باتت تؤثر على تركيزه واستقراره في القلعة الحمراء خاصة وأن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
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