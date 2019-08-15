شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس خطاب النجم لحل أزمة الهارب كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأهلي الخطاب الذى تلقاه النادي مؤخراً من نظيره النجم الساحلي التونسي بشأن تسوية مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي "الهارب".

وحصل الأهلى على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم كوليبالى مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب اللاعب من الأهلى سراً قبل أكثر من عامين وتحديداً فى مايو 2017.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من محامي كوليبالي لتسوية الأزمة مع الاهلي لكن الأخير رفض الفكرة لأن المبلغ الذى عرض محامي اللاعب للتسوية قليل للغاية ولم يتعدى الـ300 ألف دولار كما أن الاهلي طلب أن يكون هناك "ضامن" للمهاجم الأيفواري يدفع المبلغ الذى سيتم الاتفاق عليه للتسوية حال تعثر اللاعب في السداد.

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وعرضت إدارة النجم مؤخراً على الأهلي دفع 90 % من قيمة الغرامة على عدة سنوات لكن العرض غير مُرحّب به من الإدارة الأهلاوية التى ترغب في الحفاظ على حقوق النادي واتخاذ كل التدابير التى من شأنها إعادة مستحقات القلعة الحمراء.

وتبحث إدارة الاهلي حالياً مع نظيرتها في النجم الساحلي أنسب الحلول حتى تتم التسوية بشكل يحافظ للأهلي على حقوقه المالية ويمنح النجم الحق في الاستعانة باللاعب وإنهاء هذه الأزمة الشائكة.