شكرا لقرائتكم المصرى يخطر اتحاد الكرة باختياره ملعب ستاد الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تخطره من خلاله بإختيار ملعب ستاد الاسماعيلية لإستضافة مباريات المصري بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية ، و تضمن الخطاب أيضاً وضع استاد الجيش بالسويس ملعب بديل للإسماعيلية.
يبدأ المصري مبارياته فى الكونفدرالية بمواجهة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر اقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفيدرالية .
كان ستاد الاسماعيلية قد استضاف مباريات النادي المصري خلال النسخة الرابعة عشر من الكونفيدرالية ، بالإضافة الى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ،2016/2015.
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