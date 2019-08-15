شكرا لقرائتكم المصرى يخطر اتحاد الكرة باختياره ملعب ستاد الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تخطره من خلاله بإختيار ملعب ستاد الاسماعيلية لإستضافة مباريات المصري بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية ، و تضمن الخطاب أيضاً وضع استاد الجيش بالسويس ملعب بديل للإسماعيلية.

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يبدأ المصري مبارياته فى الكونفدرالية بمواجهة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر اقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفيدرالية .

كان ستاد الاسماعيلية قد استضاف مباريات النادي المصري خلال النسخة الرابعة عشر من الكونفيدرالية ، بالإضافة الى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ،2016/2015.