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المصري يضع شعار للاحتفال بمئوية النادي على قمصان الفريق بمباريات الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل قررت إدارة النادي المصري وضع شعار للإحتفال بمئويته على قميصه الذي سيخوض به مبارياته بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية و أيضا مبارياته ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم المقبل 2020/2019.

 

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الجدير بالذكر أن النادي المصري سيحتفل بمئويته اعتباراً من العام المقبل وبالتحديد اعتباراً من الثامن عشر من مارس المقبل.

 

تأسس النادي المصري تأسس عام 1920 في مدينة بورسعيد، فضلاً عن كونه أول نادٍ ينشأ للمصريين في منطقة قناة السويس وقد حقق الفريق 22 بطولة رسمية محلية في كرة القدم شملت بطولة كأس السلطان حسين 3 مرات ودوري منطقة القناة 17 مرة وكأس الاتحاد المصري التنشيطية مرة إلا أن أبرز إنجازات فريق الكرة هي الفوز ببطولة كأس مصر عام 1998.

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