شكرا لقرائتكم التعاون يعلن فسخ عقد جهاد الحسين بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة التعاون فسخ تعاقده مع المحترف السوري جهاد الحسين بالتراضي يوم الخميس، بعد 5 مواسم مثل فيها الفريق وفاز خلالها بكأس الملك.

وكان قد جدد التعاون عقد جهاد الحسين، 37 عاما، في يونيو الماضي عقب فوز الفريق ببطولة كأس الملك لأول مرة في تاريخه على حساب اتحاد جدة.

ولعب جهاد الحسين بنادي الكرامة السوري لسبعة أعوام، ذهب خلالها معارا إلى الكويت الكويتي في 2006، قبل أن يشتري الأخير عقده في 2008، ولعب بعدها للقادسية الكويتي، ومنه إلى نجران وصولا إلى نادي دبي، قبل أن يتعاقد معه التعاون في عام 2014.

وخلال مسيرته مع التعاون، استطاع جهاد الحسين إيصال الفريق إلى دوري أبطال آسيا مرتين، الأولى في موسم 2016 - 2017، والثانية بعد تتويج فريقه ببطولة كأس الملك 2019 أمام اتحاد جدة، ليصبح التعاون رابع المتأهلين إلى البطولة القارية لعام 2020 بجانب النصر والهلال والأهلي.