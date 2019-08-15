شكرا لقرائتكم رباعي الشباب يواصل التأهيل.. والإدارة تحتفل بجمال بلعمري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل لاعبو الشباب تدريباتهم يوم الخميس على ملعب الأمير خالد بن سلطان تحت إشراف الأرجنتيني خورخي ألميرون تحضيرا لمواجهة الاتفاق الودية يوم السبت، ضمن التحضير لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الرباعي حسن الراهب ومحمد عطية وفهد غازي وصوماليا البرامج التأهيلية الخاصة بهم في عيادة النادي، كما أقامت الإدارة احتفالية مصغرة للنجم الجزائري جمال بلعمري بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر مع منتخب بلاده.

ويلعب الشباب أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين أمام الفتح في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.