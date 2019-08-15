موعد مباراة الزمالك وديكيداها في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة المجانية.. و3 صفقات جديدة في التشكيل الأساسي

كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، فريق ديكيداها الصومالي، في التاسعة مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت، في إطار ذهاب مباريات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الزمالك، ببطولة كأس الكونفدرالية، النسخة الماضية، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

تشكيل الزمالك المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك، بالتشكيل التالي:

-في حراسة المرمى: محمد عواد.

-خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبدالغني، محمود حمدي ”الونش“، حمدي النقاز.

-خط الوسط: محمود عبدالعزيز ”زيزو“، محمد حسن، كريم بامبو.

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-خط الهجوم: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، عمر السعيد.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من طارق حامد وفرجاني ساسي بعد حصولهما على راحة من جانب الجهاز الفني، ومحمود علاء للإصابة.

القناة الناقلة

تذاع المباراة مجانا عبر شاشة أون سبورت، على النايل سات.

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