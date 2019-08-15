ليوناردو: "لا تقدم" في "مفاوضات" انتقال نيمار

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أشار البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي الجديد لنادي باريس سان جرمان بطل فرنسا في كرة القدم الى "مفاوضات" حول مستقبل مواطنه المهاجم نيمار، لكن "من دون أي تقدم"، وذلك في مقابلة الخميس مع راديو "أر أم سي" الرياضي بعد يومين من اللقاء مع ممثلي برشلونة الاسباني.

ونفى ليوناردو ان يكون نيمار قد استبعد من تشكيلة المدرب الالماني توماس توخل. واذا كان المهاجم الدولي يتدرب بمفرده، ذلك لانه "يتبع برنامج إعادة تأهيل شخصي" مرتبط بالاصابة في قدمه اليمنى التي تعرض لها قبل انطلاق كوبا اميركا الاخيرة.

وعن الحالة الصحية لنيمار، قال اللاعب الدولي السابق "هو لاعب في باريس سان جرمان، لديه ثلاث سنوات بعد في عقده، يجب الا ننسى ذلك. يجب ان نحلل كل شيء، يجب ان نقوم بتسوية كل شيء كي يعود الى اللعب".

وعن المزاعم بان نيمار لم يحصل على علاج جيد في ربيع 2018 عندما تعرض ايضا لاصابة في مشط قدمه، أضاف ليوناردو "الامور بسيطة، خضع نيمار لفحوص من أكبر الاطباء والجراحين في العالم مطلع الموسم، وقد تعافى من كسره بشكل تام".

وكان سان جرمان التقى مطلع الاسبوع مع ممثلي برشلونة الإسباني الذين سافروا الى العاصمة من أجل التفاوض بشأن استعادة نيمار.

وكشف راديو "أر أم سي" وصحيفة "لو باريزيان" مساء الثلاثاء أن الاجتماع الذي حصل بين الطرفين لم يفض الى أي اتفاق أو حتى تقدم ملحوظ، لأن سان جرمان لم يبد أي مرونة بشأن مطالبه للتخلي عن النجم البرازيلي الذي كلفه 222 مليون لضمه من برشلونة في صيف 2017.

تتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

Advertisements

وكشف سان جرمان السبت الماضي، على لسان ليوناردو، عن وجود مفاوضات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل أغلى لاعب في العالم، وذلك بعدما استبعد الأخير عن تشكيلة الفريق في المباراة الأولى للنادي الباريسي في الدوري المحلي الأحد ضد نيم (3-صفر) حيث تهجم الجمهور الباريسي بشكل كبير على نيمار.

لكن ليوناردو أكد أن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية "ليس مستعدا حتى الآن لإعطاء موافقته" على رحيل نيمار، مشددا على أن النادي سيعرف "التعامل مع هذه الفترة. من المهم تحديد مستقبل الجميع. اذا بقي، سيلعب. اذا رحل، سيرحل. كلما (تم تحديد أي من الوجهتين سيتم اعتمادها)، كلما كان ذلك أفضل".

ويعتبر برشلونة وريال مدريد الوجهتين الأكثر ترجيحا بالنسبة لنيمار الذي توج خلال مشواره في "كامب نو" بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا عام 2015 خلال أربعة مواسم مع النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن سان جرمان عرض على ريال مدريد التعاقد مع نيمار، شرط أن تمنحه الصفقة فرصة استعادة مبلغ الـ222 يورو الذي دفعه في صيف 2017، أو أن تضمن لاعبين ومبلغا ماليا.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، رأت أن نيمار يفضل العودة الى "كامب نو" واللعب مجددا الى جانب زميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وأوردت الصحيفة أن اللاعب حدد "تاريخ 20 آب/أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته"، وقد يدرس "وجهات أخرى" في حال العكس.

وغاب نيمار عن معظم القسم الثاني من الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد إصابة في مشط القدم، مماثلة لتلك التي أبعدته لأشهر في الموسم الأول في باريس، قبل أن يصاب مجددا وهذه المرة في الكاحل قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده في صيف العام الحالي وتوجت باللقب في غيابه.

وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي عندما اعتبر في تصريحات صحافية منتصف تموز/يوليو، أن "ريمونتادا" برشلونة على حساب سان جرمان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكاتالوني إيابا على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهابا في باريس 4-صفر)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم.