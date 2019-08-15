بالأرقام ..إحصائيات هدافى ناشئى اليد أمام ايسلندا فى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على ايسلندا فى دورالـ 8 بكاس العالم فى مقدونيا، ليتأهل إلى دور نصف النهائى. ويرصد ”الخليج 365” إحصائيات هدافى منتخب مصر أمام ايسلندا كالتالى: منتخب مصر صوب نحو أيسلندا ٥٠ أحرز ٣٥ نسبه ٧٠٪ منتخب مصر حصل على ثلاث رميات ٧ أمتار سجل الثلاثه بنسبه ١٠٠٪ اهداف منتخب مصر اهداف منتخب مصر سيف هانى ٢ اهداف من ٢ بنسبه ١٠٠٪ Advertisements احمد هشام ٧ اهداف من ١٢ بنسبه ٥٨ ٪ حسن وليد ٧ اهداف من ٩ بنسبه ٧٨ ٪ ابراهيم السيد ٥ هدف من ٥ بنسبه ١٠٠٪ ياسر محمد ٣ هدف من ٣ بنسبه ١٠٠ ٪ مهاب محمد ١ هدف من ٣ بنسبه ٣٤٪ يوسف حسن ١ هدف من ١ بنسبه ١٠٠٪ مازن رضا ٧ هدف من ٨ بنسبه ٨٨ ٪ مؤمن حسام الدين ١ من ١ بنسبه ١٠٠٪ زياد عبد الغنى ١ من ١ بنسبه ١٠٠٪

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