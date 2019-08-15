سوبر كورة.. إنفوجراف.. تشكيل مجلس الزمالك الجديد قبل غلق باب الترشح نهائيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.
ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.
وبعد مرور اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، تقدم 4 مرشحين جدد هم الفنان أشرف زكى على مقعد أمين الصندوق وأحمد مرتضي منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على مقاعد العضوية.
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