سموحة يعلن التعاقد مع محمد الترهوني رسمياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي سموحة عن انضمام اللاعب محمد الترهوني ظهير فريق أهلي طرابلس الليبي ، بشكل رسمي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ضم اللاعب بشكل نهائي. وكان نادي سموحة قد ضم ناصر ماهر لاعب فريق الكرة بالأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة و محمد كوفي مدافع الزمالك السابق، ضمن صفقات الفريق الصيفية قبل الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

الترهوني

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