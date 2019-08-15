شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يتعرف على ديكاداها من مدرجات برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، فى مدرجات برج العرب، بعد نهاية مران الفريق الأبيض لمتابعة مران ديكاداها الصومالى الذى سيواجه أبناء ميت عقبة، غداً الجمعة، على نفس الملعب، فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا.

وجاء تواجد طارق يحيى فى المدرجات من أجل التعرف بصورة أكبر على لاعبى الخصم قبل مواجهة الغد التى ستجمع الفريقان والتى يتولى فيها يحيى القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين استقدام مسئولى القلعة البيضاء لمدير فنى أجنبى لقيادة الفريق.

وسيخوض الزمالك مواجهتى الذهاب والعودة مع بطل الصومال فى مصر بعد موافقة ديكاداها على الأمر وتم إرسال خطاب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بذلك.