شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد فى مواجهة البرتغال بنصف نهائى كأس العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئي كرة اليد مع نظيره البرتغالى فى الخامسة والنصف بعد غدا السبت فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا بعدما نجحا فى التأهل إلى المربع الذهبى . Advertisements تأهل منتخب مصر لناشئين اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 ، بينما تأهل منتخب البرتغال بالفوز على فرنسا بنتيجة 31/26 . وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 ، ليتصدر المجموعة الثانية وينجح فى الفوز على سلوفينيا 30 / 23 .

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