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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلى يفتح باب الرحيل المجانى أمام هشام محمد

فتح مسئولو النادى الأهلى الطريق أمام هشام محمد لاعب الفريق من أجل الرحيل المجانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وكان مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قد منح إدارة النادى الضوء الأخضر للاستغناء عن هشام محمد لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن إدارة النادى ترغب فى اختيار أفضل العروض لهشام محمد حتى يستفيد اللاعب بشكل جيد من الناحية المادية، خاصة أنه كان من اللاعبين المُلتزمين تماماً طوال الفترة التى قضاها فى الأهلى، كما أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

محمد الشناوي يعود للدفاع عن عرين الأهلي فى مباراة بيراميدز

يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي للدفاع عن عرين الفريق فى مواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر. كان الجهاز الفني للأهلي قد أعفى محمد الشناوي من مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا ببرج العرب وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة بداعي الأجهاد قبل أن يُقرر الجهاز إعادة الشناوي لحسابات الفريق في مباراة بيراميدز السبت المقبل.

الأهلى يُقرر قيد سعد ونيدفيد ومحمود وحمدي فى القائمة المحلية

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استقر جهاز الكرة بالأهلى على قيد الرباعي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد حمدي فى قائمة الفريق المحلية لاستكمالها بعد قيد 26 لاعباً مطلع الشهر الجاري.

وقام الأهلى بقيد 26 لاعباً محلياً وإفريقيا وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

سدد النادى الأهلى مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر نظير التعاقد مع المالى أليو ديانج الذى ارتدى القميص الأحمر قبل أيام بعد مفاوضات بين مسئولى القلعة الحمراء وإدارة مولودية الجزائر استمرت فترة ليست بالقصيرة.وتعاقد الأهلى مع ديانج قادماً من مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار، ووقّع اللاعب عقداً لمدة خمسة مواسم. وشارك ديانج فى تدريبات الأهلى الماضية وتم قيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً لظهوره الأول الفريق الأحمر بعد أن غاب عن مواجهة "إطلع برة" فى ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، ويتمنى أن يكون له دور فى مباراة الإياب المقرر لها 23 أغسطس.