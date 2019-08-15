شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتفاق "جنتلمان" يؤمن على لاعبى الأهلى المعارين من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلي مع شركة التأمين الخاصة بالنادي علي تحمل أى مبالغ فيما يخص اللاعبين المعاريين، وذلك في حالة تعرض أى منهم للإصابة. ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر ثم يلعب بعدها مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب أيضاً.

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