4 مرشحين فى أول أيام فتح الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية والمقرر إجرائها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.
وتقدم في اليوم الأولى للترشح كلاً من أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق وكلا من أحمد مرتضى أحمد منصور، أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور" لمنصب عضوية مجلس الإدارة.
وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غد الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.
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