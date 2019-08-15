شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 العديد من الأخبار المهمة منها فوز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على أيسلندا والتأهل للدور قبل النهائى لكأس العالم.. والزمالك يستعد لمواجهة بطل الصومال غدًا

ملخص فوز الفراعنة على ايسلندا و التأهل للدور قبل النهائى لمونديال ناشئ اليد

حقق منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد إنجاز جديد بعد الفوز على نظيره ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى نصف النهائى

سوبر كورة .. العلاج الخاطئ وراء تأخر عودة نيدفيد للأهلي

اضطر كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي للعودة من جديد لألمانيا للوقوف علي أسباب رشح الركبة المتكرر الذي يعاني منه.

حسن وليد أفضل لاعب فى مباراة مصر و ايسلندا بربع نهائى مونديال مقدونيا

حصل حسن وليد قداح لاعب المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و ايسلندا بربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا .

الزمالك يرتدى "الأبيض فى مواجهة ديكاداها "اللبنى"

انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020.

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تأجيل حسم "مجموعات القسم الثالث لاجتماع السبت

http://www.youm7.com/4376132

قررت لجنة صياغة وتعديل القسم الثاني و الثالث تأجيل حسم شكل مجموعات القسم الثالث إلى اجتماع السبت المقبل.

الأهلي يؤكد جاهزية معلول وربيعة لمباراة بيراميدز

http://www.youm7.com/4376117

شارك علي معلول ورامي ربيعة ثنائي الأهلي في مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش وأكدا جاهزيتهما للمشاركة في مباراة بيراميدز.

طبيب الأهلي يكشف لعبد الحفيظ موقف المصابين في جلسة خاصة

http://www.youm7.com/4376138

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.

مران الزمالك.. البداية بـ"الفاتحة" ونهايته تقسيمة ولقطات مضيئة لشيكا

http://www.youm7.com/4376156

خاض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الملعب الرئيسى باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على نفس الملعب، فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

رئيس بعثة اليد : أولادنا قادرون على تحقيق إنجاز اللقب

http://www.youm7.com/4376052

أشاد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة الناشئين فى كأس العالم المقام بمقدونيا بجميع لاعبى المنتخب وسط فرحة التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا 35 / 31 فى دور الـ 8 .

تعرف على مستجدات مفاوضات الاهلي مع النجم لإنهاء أزمة "الهارب"

http://www.youm7.com/4375604

يدرس الأهلي الخطاب الذى تلقاه النادي مؤخراً من نظيره النجم الساحلي التونسي بشأن تسوية مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي "الهارب".