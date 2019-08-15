ستانويفيتش يرد لمصراوي.. هل يصل لتدريب الزمالك الجمعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت وهادي المدني:

رفض ألكسندر ستانويفيتش المدير الفني الذي أعلن رئيس الزمالك عن التوصل لاتفاق معه من أجل تدريب الفريق أن يكون قد اتفق مع النادي، موضحًا أنه الساعات القادمة ستشكف الحقيقة.

وقال ستانويفيتش في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء اليوم الخميس: "لقد تلقيت مئات المكالمات منذ صباح اليوم للسؤال بشأن وصولي إلى القاهرة لتولي تدريب الزمالك."

وتابع: "لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر، لكن ما أريد أن أقوله هو أنني في هذا اللحظة التي أتحدث فيها لم أتولى تدريب الزمالك."

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وصرح رئيس الزمالك في ساعة مبكرة بعد منتصف ليل الخميس في تصريحاته عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يتحدث باسم النادي عبر فضائية المحور، أن ستانويفيتش سوف يصل القاهرة الجمعة.

وردًا على هذا الأمر، قال ستانويفيتش: "سوف ترى يوم الجمعة إن كنت سأصل، وحينها يمكن أن أتحدث عن الأمر."

وسبق لستانويفيتش العمل في نادي القادسية السعودي، وكانت أخر تجاربه في نادي بكين رينهي والتي استمرت لمدة 8 أشهر.